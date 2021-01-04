“سكن كل المصريين” مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية للمواطنين

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، فقد عقد رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم الإثنين، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، حيث شارك في الاجتماع أيضًا عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس ” كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الدكتورة مي عبد الحميد، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي “المالية” والبنك المركزي.

توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل

وقال “مدبولي”، إن هذا الاجتماع أتي في إطار المتابعة من قبل الحكومة لإنشاء أعداد كبيرة من شقق الإسكان، وذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي “سكن كل المصريين”، والذي تسعى الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والوحدات السكنية الأخرى التي تلبي المطالب الخاصة بالفئات الأعلى دخلا من شريحة محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، حيث قد تمت الموافقة في وقت سابق على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات لنحو “10 آلاف جنيه للأعزب” و14″ ألف جنيه للأسرة”، لافتًا إلى أنه قد تم طرح نحو “125 ألف وحدة سكنية” خلال الفترة الأخيرة، تقدم لحجزها نحو “300 ألف مواطن”.

زيادة عدد سنوات تمويل الوحدة السكنية وتخفيض قيمة الفائدة عليها

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتوفير الوحدات السكنية للجميع ما دامت الضوابط والشروط تنطبق عليهم، كما كلف رئيس الحكومة بضرورة العمل على توفير التمويل اللازم للقيام بعملية التنفيذ، وأيضًا برنامج التمويل العقاري اللازم لهذه الوحدات وغيرها من الوحدات السكنية الأخرى، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية حو تسهيل إجراءات التمويل العقاري، وذلك من خلال زيادة عدد سنوات تمويل الوحدة السكنية وتخفيض قيمة الفائدة، بحيث تقل هذه النسبة بوجه عام عن النسبة العادية للاقتراض، بهدف التشجيع على شراء العقارات.