انت الان تتابع تفاصيل خبر لازم تلبس الكمامة.. 1.4 مليون جنيه حصيلة غرامات عدم ارتداء الكمامة خلال يومين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تواصل السلطات المصرية من جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث فرضت غرامات على مخالفي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، في ظل الانتشار الكبير لحالات الإصابة بالفيروس بشكل يومي، حيث تخطت أعداد الإصابات حاجز الـ110 آلاف مصاب، بينهم ما يزيد على 1300 مصاب يوميا، خلال الأسبوع الماضي.

غرامات مخالفي قرار ارتداء الكمامة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية قيمة الغرامات التي حررتها الشرطة على مدار 48 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها جاءت وفق ما يلي:

تقدر قيمة الغرامات التي حررتها الشرطة على مدار 48 ساعة بمليون و492 ألفا و250 جنيها.

تم تحرير 20 ألفا و907 مخالفة اليوم الإثنين.

تم تحرير و8 آلاف و938 مخالفة أمس الأحد.

غرامة كل مخالفة ـ50 جنيها.

جهود وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق 20 ألفا و907 من سائقي النقل الجماعى، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، كما جرى ضبط 247 قضية في مجال منع تداول “الشيشة”، وتحرير 704 مخالفات لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

ولفتت وزارة الدخلية، إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق 8 آلاف و938 سائق نقل جماعي، أمس الأحد، بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات، كما تقرر تحرير 734 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، فيما تقرر ضبط 293 قضية متعلقة بمنع تداول “الشيشة”، بإجمالى مضبوطات 1795 “شيشة”.

من الجدير بالذكر، أن جهود وزارة الداخلية تأتي في ضوء تنفيد قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي صدر بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين في شتى محافظات الجمهورية، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، بالإضافة غلى إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، حسب بيان وزارة الداخلية.