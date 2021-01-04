ليس سانت إتيان.. نادي فرنسي في طريقه للتعاقد مع مصطفى محمد

أشارت تقارير فرنسية، عن ان هناك نادي فرنسي يرغب في التعاقد مع مهاجم نادي الزمالك المصري مصطفى محمد بخلاف فريق سانت إيتيان الذي يريد ضم لاعب القلعة البيضاء.

وكانت تقارير صحفية أوضحت ان هناك إمكانية كبيرة لانتقال لاعب الزمالك إلى سانت إيتيان، خاصة بعد الصفقة التبادلية التي عرضها النادي الفرنسي على الزمالك لضم المهاجم مقابل انتقال وهبي الخزري إلى الفارس الأبيض.

نانت الفرنسي

وبحسب التقارير، ان نادي نانت الفرنسي ومدربه الجديد ريمون دومينيك يريد مع التعاقد مع مصطفى محمد من الزمالك لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي الحالي.

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ويواجه فريق نانت في الموسم الحالي سوء النتائج، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر من بطولة الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة القريب من الهبوط، لذلك يرغب في تدعيم الصفوف بصفقات جديدة خلال يناير،وهناك أيضًا محادثات مع لاعب مارسيليا الأسبق جيانيلي إيمبولا، لتدعيم خط الوسط الدفاعي.

الزمالك يرفض

يبدو أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لتكرار ما حدث في الماضي مع عمرو ذكي، وإجبار مصطفى محمد بطرق غير مباشرة على البقاء في الفريق، دون السفر للإحتراف الخارجي.

أبدى نادي رايو فابينكو رغبته في ضم أناكوندا الزمالك مصطفى محمد للعب ضمن صفوف الفريق بدوري الدرجة الثانية الأسباني، إلا أن المقابل المادي وقف حائلا أمام تعاقد النادي مع مصطفى محمد.

مغالاة من الزمالك على الأندية

وصرح المدير التنفيذي للنادي في تصريحت صحفية، أن التعاقد مع مصطفى محمد في الوقت الحالي أصبح أمرا مستحيلا في ظل مغالاة نادي الزمالك في طلباته المادية، والتي لا يستطيع النادي الأسباني على تحقيقها في الفترة الحالية.

ويحتل النادي المركز السادس بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

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كان العرض الأشهر الذي قُدم لنادي الزمالك لضم هداف الأمم الأفريقية للشباب مصطفى محمد، هو عرض فريق سانت إيتيان الفرنسي، والذي تقدم بعرض لنادي الزمالك لضم اللاعب مقابل مبلغ 2 مليون يورو.

ورفض الزمالك ذلك العرض رغم تمسك اللاعب به، وطالب الفارس الأبيض بمبلغ 6 مليون يورو للإستغناء عن مصطفى محمد.

وترددت أقاويل في الفترة الأخيرة ان النادي الفرنسي قد رفع العرض إلى 4 مليون يورو، إلا أن نادي الزمالك تمسك فيما بعد بمبلغ 5 مليون يورو، وهو المبلغ لذي لم يوافق الفارس الأبيض على النزول عنه، وفيما يبدو أن النادي قد تراجع عن الصفقة.

يذكر أن النادي الفرنسي يحتل المركز الرابع عشر بالدوري الفرنسي الممتاز.