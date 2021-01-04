فى جولة تفقدية.. رشا اسحق وألفت المزلاوى يؤكدان على ضرورة توفير الأدوات الصحية بمستشفيات العزل

قامت اليوم النائبة، رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، والنائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، عن محافظة سوهاج بعمل زيارة للدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالملف الصحي بالمحافظة، وعرض أهم طلبات المستشفيات العامة بالمحافظة.

رشا اسحق وألفت المزلاوى يشددان على ضرورة توافر الأوكسجين

وخلال اللقاء الذى جمع بينهما، أكدت النائب رشا اسحق، والنائبة ألفت المزلاوى، على توافر الأوكسجين بمستشفيات العزل، والحميات والصدر، وباقى المستلزمات الضرورية، وأجهزة التنفس الصناعي، كما تم إعلان أن مستشفى العام بسوهاج، سيخصص مستشفى عزل ابتداء من اليوم، بقدرة استيعابية تبلغ٢٠ %، وتزداد تدريجيا حيث أعلنت عن استقبال حالات الكورونا، بها بدءً من اليوم.

كما تم الإعلان عن الانتهاء من تجهيز المبنى الجديد بمستشفي الحميات بسوهاج بسعة ٥٦ سرير، وأفتتاحه وجاهزيته لاستقبال حالات كورونا، فى الأيام المقبلة بعد استكمال الأجهزة والمستلزمات المطلوبة للمبنى الجديد.

رشا اسحق والمزلاوى يؤكدون على أهمية المشاركة المجتمعية

وطالب النواب، رشا اسحق والنائبة ألفت المزلاوى، بأهمية مشاركة المجتمع المدني مع وزارة الصحة لتقديم يد العون والمساعدة، لاستكمال تجهيزات المستشفيات الحكومية بالمحافظة، والدفع بأجهزة التنفس الصناعي المطلوبة الآن على وجه السرعة لمواجهة جائحة الكورونا.

ويسعى العديد من النواب لمعرفة آخر التفاصيل المتعلقة بمستشفيات العزل، الخاصة بدوائرهم، حتى يطمأنوا على توافر جميع الامكانات المتاحة، والمحاولة فى سد الاحتيجات الناقصى إن وجد.

وكان الفيديو المتداول لمستشفى الحسينية المركزى، المخصص للعزل قد أثار حالة من الفزع عند المواطنين، إثر وفاة أكثر من مواطن نتيجة تأثره بفيروس كورونا المستجد، وتعمل النيابة العامة على كشف الحقيقة وراء الموضوع ومعرفة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

وعلق الكثير من النواب على أزمة مستشفى الحسينية، ومنهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين أكدوا أنه حادث مؤلم ولابد من معاقبة المقصرين، مشيرين إلى انتظار التحقيقات التى ستقدمها النيابة العامة، التى فتحت ملف التحقيق حول الموضوع.