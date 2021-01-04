عبدالحليم يعقد جلسة مع ثنائي الفريق بعد تعافيهم من كورونا

انتظم محمود علاء مدافع نادي الزمالك، في مران الفريق اليوم، بعد تعافيه من فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وأوضح عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك، إن محمود علاء قدم أداء جيد خلال التدريب، وبدى جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبل ويبقى الأمر في يد الجهاز الفني بقيادة باتشيكو.

عبدالحليم يشيد باللاعبين

وعن مواجهة الجيش، قال عبدالحليم أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف مباراة إنبي و يركزون في مواجهة الجيش، مشيرًا إلى أنه منافس قوي يمتلك جهاز فني قدير ولاعبين على أعلى مستوى يطمحون في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأكمل: "هدف الزمالك هو الانتصار وحصد النقاط الثلاثة لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري.

وتواصل مدير الكرة بالزمالك، مع حازم إمام عقب وفاة والدته، موضحا أنه سيتظم في تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء، بشكل طبيعي.

وعقد عبدالحليم جلسة سريعة مع الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل لاعبي الفريق، عقب تعافيهما من فيروس كورونا، ومشاركتهما في مران اليوم من أجل الاطمئنان عليهما وتشجيعيهما لبذل أقصى جهدهم في التدريبات بالفترة القادمة.

شفاء ثلاثي الفريق