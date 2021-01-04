عبدالحليم يعقد جلسة مع ثنائي الفريق بعد تعافيهم من كورونا

انتظم محمود علاء مدافع نادي الزمالك، في مران الفريق اليوم، بعد تعافيه من فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
وأوضح عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك، إن محمود علاء قدم أداء جيد خلال التدريب، وبدى جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبل ويبقى الأمر في يد الجهاز الفني بقيادة باتشيكو.
عبدالحليم يشيد باللاعبين
وعن مواجهة الجيش، قال عبدالحليم أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف مباراة إنبي و يركزون في مواجهة الجيش، مشيرًا إلى أنه منافس قوي يمتلك جهاز فني قدير ولاعبين على أعلى مستوى يطمحون في تحقيق نتيجة إيجابية.
وأكمل: "هدف الزمالك هو الانتصار وحصد النقاط الثلاثة لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري.
وتواصل مدير الكرة بالزمالك، مع حازم إمام عقب وفاة والدته، موضحا أنه سيتظم في تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء، بشكل طبيعي.
وعقد عبدالحليم جلسة سريعة مع الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل لاعبي الفريق، عقب تعافيهما من فيروس كورونا، ومشاركتهما في مران اليوم من أجل الاطمئنان عليهما وتشجيعيهما لبذل أقصى جهدهم في التدريبات بالفترة القادمة.
شفاء ثلاثي الفريق
أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، شفاء ثلاثي الفريق من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهم محمود علاء، وحسام أشرف وأسامة فيصل.
وأكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي أجراها الفريق بالأمس، ظهرت نتيجتها اليوم، وأثبتت سلبية مسحة كل من محمود علاء والثنائي الشاب.
وأشار محمد أسامة أن ثلاثي الفريق، سينتظمون بالتدريبات، عقب إجراء بعض الفحوصات، للإطمئنان عليهم بشكل كامل.
نتيجة مباراة الزمالك وإنبي
وفاز فريق نادي الزمالك بالأمس على نظيره إنبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.
سجل الهدف الأول للزمالك المغربي أشرف بنت شرقي، بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها من التونسي زياد بوغطاس لاعب فريق إنبي.
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