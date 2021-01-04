إلياس الرحباني.. وداع حار وكلمات مؤثرة في رحيل الموسيقار الكبير بعد إصابته بفيروس كورونا

إلياس الرحباني، الموسيقار اللبناني الكبير، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية جراء وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، لتعلن لبنان غصتها بعد وفاة واحد من أكبر القامات اللبنانية.

رثى الفنان راغب علامة، الموسيقار الكبير بعد وفاته، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "يا ضيعانك يا صديقي يا الياس الرحباني، الرحمة لروحك الحلوة.. برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح".

وتابع: "وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة. الى جنة الخلد".

نعت الفنانة نانسي عجرم، الراحل إلياس الرحباني، بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات "تويتر"، معقبة عليها قائلة: "يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. الياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير.. أحر التعازي للعائلة الكريمة الله يرحم عاصي ومنصور والياس الرحباني".

كما ودعت النجمة هيفاء وهبي، الراحل الياس الرحباني، ونشرت صورة له على حسابها بـ"تويتر"، كاتبة: "قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك الفن اللبناني راح يشتق لك الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء".

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