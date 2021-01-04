إلياس الرحباني.. وداع حار وكلمات مؤثرة في رحيل الموسيقار الكبير بعد إصابته بفيروس كورونا

الياس الرحباني- ارشيفية
إلياس الرحباني، الموسيقار اللبناني الكبير، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية جراء وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، لتعلن لبنان غصتها بعد وفاة واحد من أكبر القامات اللبنانية.
نجوم الفن ينعون إلياس الرحباني
رثى الفنان راغب علامة، الموسيقار الكبير بعد وفاته، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "يا ضيعانك يا صديقي يا الياس الرحباني، الرحمة لروحك الحلوة.. برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح".
وتابع: "وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة. الى جنة الخلد".
نعت الفنانة نانسي عجرم، الراحل إلياس الرحباني، بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات "تويتر"، معقبة عليها قائلة: "يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. الياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير.. أحر التعازي للعائلة الكريمة الله يرحم عاصي ومنصور والياس الرحباني".
كما ودعت النجمة هيفاء وهبي، الراحل الياس الرحباني، ونشرت صورة له على حسابها بـ"تويتر"، كاتبة: "قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك الفن اللبناني راح يشتق لك الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء".
معلومات عن إلياس الرحباني
إلياس الرحبانى من أكبر الموسيقين في الوطن العربي، وقائد أوركسترا، حيث لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلمًا منها أفلام مصرية، ومن بينها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي".
رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد ليخيم الحزن على الوطن العربي بعد وفاته.
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