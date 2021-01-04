خاص.. تعرف على سبب غياب الشناوي عن مباراة الغد

يستعد الأهلي لخوض مباراته أمام سونيديب بطل النيجير المقرر لها مساء غدٍ على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في إياب دور الـ32 ‏ببطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

سبب استبعاد الشناوي

وعلم "دوت الخليج" من مصدر داخل النادي الأهلي سبب استبعاد الحارس محمد الشناوي من قائمة مباراة فريقه أمام سونيديب بطل النيجر.

وقال المصدر أن استبعاد محمد الشناوي هو إلا بسبب إراحته، مشددًا على أن اللاعب لا يُعاني من أي إصابات، وجاهز تمامًا للمواجهات المقبلة.

وكانت مباراة الإياب بين الأهلي وسونيديب بطل النيجر قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في النيجر.

تشكيل الأهلي