خاص.. تعرف على سبب غياب الشناوي عن مباراة الغد

الشناوي-أرشيفية
يستعد الأهلي لخوض مباراته أمام سونيديب بطل النيجير المقرر لها مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
سبب استبعاد الشناوي
وعلم "دوت الخليج" من مصدر داخل النادي الأهلي سبب استبعاد الحارس محمد الشناوي من قائمة مباراة فريقه أمام سونيديب بطل النيجر.
وقال المصدر أن استبعاد محمد الشناوي هو إلا بسبب إراحته، مشددًا على أن اللاعب لا يُعاني من أي إصابات، وجاهز تمامًا للمواجهات المقبلة.
وكانت مباراة الإياب بين الأهلي وسونيديب بطل النيجر قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في النيجر.
تشكيل الأهلي
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي we السلام» في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.
وشارك محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.
مواجهة سونيديب
وشارك الثلاثي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غد الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام، في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن سلبية مسحة «كهربا وأفشة وأكرم»، بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي.
والتر بواليا في التدريبات
وانتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى «بواليا» جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة ٤ مواسم قادما من صفوف نادي الجونة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. تعرف على سبب غياب الشناوي عن مباراة الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.