علاء قريطم: مبادرة الرئاسة «تحويل السيارات للغاز الطبيعي» نقلة نوعية لمصر

قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب المنتخب مؤخرا، إن التعريف بجوانب مبادرة «تحويل السيارات للغاز الطبيعي»، وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، واجب وطنى، على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بالتضامن مع الحكومة لما له من انعكاسات قوية على الدولة المصرية خاصة في الجانب الاقتصادى.

علاء قريطم: مبادرة تحويل السيارت بالغاز نقلة نوعية

وأضاف عضو مجلس النواب، علاء قريطم، المنتخب مؤخرا خلال تصريح له أن المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات؛ للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة، تضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة، قائلا: "العالم كله يتجه لتحديث منظومة الطاقة واستغلال الطاقة النظيفة وتوجه الدولة يضعنا على الطريق الصحيح».

علاء قريطم يدعوا الإعلام لتوعية المواطنين

وأوضح قريطم، عضو مجلس النواب، أن توفر تمويل لتحويل المركبات لـ"غاز"، أزال أهم عقبة أمام صاحب المركبة المحولة، مشددًا على أهمية دعم الصحافة والإعلام، فى توضيح العائد للمواطن والدولة من تحويل السيارة للعمل بالغاز وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، لدى المواطن المصرى حول تحويل المركبات للعمل بالغاز.

وتتجه الحكومة المصرية إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، باعتبار أن مصر تملك مخزون كبير من الغاز الطبيعى، كما تتجه العديد من الدول إلى السيارات المدعومة بالبنزين إلى غاز.

وكان الرئيس السيسي قد أجتمع فى وقت لاحق مع عدد من كبرى الشركات العالمية، للمساهمة فى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وكان ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى.

وخلال اللقاء تناول الجانبان آخر تطورات التعاون المشترك، بين الشركات المعنية بالتصنيع والإعداد فى مصر، والجهات الحكومية المسئولة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهتمام الدولة بتلك المبادرة المعنية بالإحلال والتحديث، لاستخدام الغاز الطبيعى كبديل للسيارات.