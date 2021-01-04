حورية فرغلي.. رحلة قاسية من فقد ومرض تؤهلها لبصيص الأمل

حوررية فرغلي، الفنانة المصرية التي اعتلت عرش التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت مدى المعاناه والضغوط النفسية التي تعرضت لها على المستويين الشخصي والعملي.

– كانت تعيش حورية فرغلي حياه طبيعية بها العديد من المميزات حتى شاء القدر أن تدخل في دوامة من المشاكل بدأت بكسر أنفها حينما سقطت أثناء ركوبها الخيل الذي يعتبر من هوايتها المفضلة.

– ظلت تعاني من مشاكل في التنفس بسبب خطأ طبي، وذهبت لأحد الأطباء المتخصصين في الأنف والأذن لمعالجة مشكلة التنفس ولكن العملية أسفرت عن افساد مظهر أنفها.

- لجئت حورية إلى عمليات التجميل كي تستطيع إصلاح ذلك الخطأ، ولكنها لم تنجح أيضًا بل فاقمت الأزمة.

– فقدت خطيبها في حادث سير قبل تحديد موعد زواجهما بيوم، الأمر الذي دمرها نفسيًا وظلت سنوات تلمم مشاعرها لتتخطى تلك الواقعة المأسوية.

- انفصلت عن خطيبها الثاني بسبب دورها في فيلم كلمني شكرًا، وذلك بعدما روت له تفاصيل دورها ليتركها دون أن يبرر لها موقفه.

- ابتعد عنها جميع أصدقائها من الوسط الفني بعد فشل عملية التجميل التي أفسدت مظهرها.

- نفرت حورية فرغلي من الوقوف أمام المرآه التي تذكرها بكل التفاصيل المؤلمة التي عاشتها، لكنها ظلت متمسكة بالأمل المتواجد في علاجها وسعيها ورائه للعودة إلى حياتها بشكل اقوى.