صلاح ضمن أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ الدوري الإيطالي والسبب!

كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" عن تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ضمن قائمة أفضل الصفقات التي تمت في موسم الانتقالات الشتوي في الدوري الإيطالي حيث سبق لـ مو اللعب في الدوري الإيطالي مع فريقي فيورنتينا وروما قبل انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017.

صلاح المركز الحادي العاشر

وتواجد صلاح ضمن قائمة بأفضل الصفقات التي تمت في الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية في المركز الحادي والعشرين، على حد قول الشبكة.

اقرأ ايضا: خاص.. تعرف على سبب غياب الشناوي عن مباراة الغد

و قالت شبكة "سكاي إيطاليا": "لم يكن محمد صلاح هو ما نعرفه اليوم، كان فائضًا عن الحاجة في تشيلسي، وقبل على مضض فكرة انتقاله إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، مع وجود بند الشراء الدائم مقابل 15 مليون يورو".

صلاح في روما

وأضافت: "في 6 أشهر تغير موسم فيورنتينا بفضل تأثير محمد صلاح حيث سجل 9 أهداف في 26 مباراة، ورغب النادي في الاحتفاظ به، ولكنه لم يتمكن من ذلك لينتقل بعد ذلك إلى روما".

ديفيدز في الصدارة

ومن جهة أخرى، تصدرت صفقة إدجار ديفيدز قائمة الأفضل في الميركاتو الشتوي في الدوري الإيطالي عندما انتقل من ميلان إلى يوفنتوس في ديسمبر 1997.

اقرأ ايضا: بالمستندات.. مرتضى منصور يعلن عن مفاجأت بالجملة سيكشفها غدآ

وضمت القائمة عدد من النجوم الآخرين مثل البرازيلي رونالدو الذي انتقل إلى ميلان قادمًا من ريال مدريد في يناير 2007، وزلاتان إبراهيموفيتش الذي رحل من لوس أنجلوس جالاكسي إلى ميلان في يناير 2020.