"أون تايم سبورت" تحصل على حقوق بث مباراة الأهلي.. غدا

قامت قناة أون تايم سبورتس بالحصول على حقوق بث مواجهة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر، في السابعة من مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجدير بالذكر ان الأهلي قد تغلب على سونيديب بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر.

ويستعيد الأهلي الرباعي محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

كما استعاد الأهلي طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من كدمة قوية في الضلوع.