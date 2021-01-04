علاء الخضيرى يكتب: لصوص "الواى فاى "

أيها الناس علموا أولادكم أن السرقة، حرام حتى لو كانت سرقت "الواى فاى"، أو شبكات الإنترنت فقد أصبح هناك لصوص من طراز جديد، هم لصوص الشبكات وقراصنة الواى فاى، بعد أن أصبحت التكنولوجيا الحديثة محور حياة الجيل الجديد، الذى نشأ وهو يمسك الهاتف المحمول ويتعلم عبر التابلت الذكى.

علاء الخضيرى: ظاهرة اجتماعية خطيرة

القصة التى لفتت انتباهي هو ما ذكره لى صديقي العزيز، أكرم عبد الرحيم، الصحفى بالمصرى اليوم، عن سرقة الإنترنت الخاص به، من قبل أطفال صغار يسكنون بجواره، بل ويتنافسون، معا فيمن يقدرعلى فك شبكة الواى فاى للجيران والمحلات، فى نطاق سكنهم والتى تظهر على شبكات الهاتف أو التابلت الخاصة بهم، وهو الأمر الذى تكرر مع الكثيرين، وأنا منهم حتى بات الأمر ظاهرة اجتماعية.

علاء الخضيرى يحذر من مستقبل بعض الأطفال

إذن نحن أمام جيل جديد يحترف سرقة شبكات الإنترنت والواى فاى، ليلعب مجانا، واتصور أن هذا الطفل عندما يكبر وقد تربى على السرقة، فماذا يكون مستقبله سوى لص محترف وقرصان، خطير لسرقة حسابات البنوك، والبيانات المالية للعملاء، ومعلوماتهم الشخصية، بل وملفات وخطط الدول وقد يتحول إلى جاسوس خطير.

أخى الكريم أن ابنك سرق، وهذا خٌلق سىء، بل وجريمة يعاقب عليها القانون، فخذوا حذركم وعلموا أولادكم، أن سرقة الواى فاى مثل سرقة الأموال والممتلكات، وهى عيب وحرام، ومن يفعل هذا فهو محتقر من الجميع، أننا معشر الآباء والأمهات يجب أن نكون لدى الأبناء مفاهيم جديدة للتربية، تتناسب مع تطور الحياة الاجتماعية، التى أصبحت التكنولوجيا الحديثة محورها الرئيسي، فالأطفال بحاجة للمتابعة والرقابة الصارمة، خاصة الأطفال الذين يظلون لفترات طويلة على الإنترنت، وربما يرتادوا مواقع إباحية أو يلعبوا على الهاتف العابا، قاتلة فمن أين يحصل أبناؤك على رصيد لاستهلاك الإنترنت بالطبع أما منك، أو من خلال سرقة الواى فاى، ويجب أن تتكاتف مؤسسات المجتمع لتقويم سلوك الطفل من المدرسة إلى المسجد، وحتى وسائل الإعلام لأننا أمام مجتمع جديد، وفقه جديد فليس من الغريب أن تجد من الشيخ فى برنامج دينى؛ هل سرقة الواى فاى حلال أم حرام ؟