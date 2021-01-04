عاجل.. إصابة 9 لاعبين في بيراميدز بكورونا بينهم عبدالله السعيد

أعلن نادى بيراميدز، عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا حيث وصل العدد لـ 9 لاعبين بالفريق الأول.

مواجهة الاتحاد الليبي

وجاءت إصابات اللاعبين قبل ساعات من مواجهة الاتحاد الليبى، المقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وأوضحت المسحة الأخيرة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة الاتحاد الليبى إصابة 9 لاعبين بالفريق بفيرس كورونا.

عبدالله السعيد

ويخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى الوقت الحالى لمسحة إضافية للكشف عن فيروس كورونا، بعدما كشفت المسحة التى خضع لها الفريق إصابة 9 لاعبين، ويتحفظ مسئولو بيراميدز عن كشف أسماء المصابين لحين ظهور نتيجة المسحة الإضافية.

ولكن مصادر أكدت أن أبرز اللاعبين المصابين عبد الله السعيد وأحمد فتحى ونبيل عماد دونجا.

ومن المقرر أن ينتظر بيراميدز نتيجة المسحة الإضافية لتحديد قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي.