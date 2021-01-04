الإسكندرية تحذر المواطنين من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة

جدة - نرمين السيد - حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين، المسافرين على الطرق السريعة من شبورة مائية بداية من اليوم الإثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وفقا للتوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإنه بداية من الغد وحتى الأربعاء، تضرب شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحياناً، بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، والتى تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر. وناشدت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها مساء اليوم الإثنين، ‏المواطنين توخى الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من التداعيات الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

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