شاهد.. تسريب يفضح متاجرة الإخوان بضحايا كورونا

جدة - نرمين السيد - تسعى جماعة الإخوان الإرهابية دائمًا إلى نشر الشائعات والأكاذيب من أجل إثارة الرأى العام المصرى، لإحداث حالة من البلبلة والجدل بين صفوف الشعب، فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة فيروس كورونا.





ومؤخرا استغلت الجماعة الإرهابية، أزمة مستشفيى زفتى والحسينية للمتاجرة بضحايا كورونا باستغلال الوضع لزعزعة أمن واستقرار الدولة. ونشرت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، وثيقة مسربة للإرهابية، دعت فيه إلى متابعة الموقف من خلال أعضاء الجماعة فى قرى وحضر مصر، والتنبيه على مسؤولى الاتصالات داخل مصر وخارجها نحو الوصول إلى العنايات المركزة وتصوير الحالات المتوفية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى. تأتى تلك الخطوة فى إطار محاولة تشكيك المواطن المصرى فى المنظومة الصحية، ضمن محاولات الإرهابية لإثارة الفتن، والتى عادة ما تفشل وتتحطم على أرض الواقع.

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