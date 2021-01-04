أعضاء سفارة روسيا بالقاهرة يضعون الزهور على قبور البحارة الروس فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة روسيا الاتحادية فى مصر، اليوم الإثنين، مراسم وضع الزهور على قبور البحارة الروس الذين لقوا حتفهم فى نفس اليوم من عام 1917 نتيجة لانفجار سفينة حربية "بيريسفيت" الروسية نتيجة لغم.





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