رئيس المخابرات العامة يبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادات السودانية في مختلف المجالات

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم يوم ٢٠٢١/١/٤، حيث التقى، خلال الزيارة بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، والفريق أول ركن جمال عبد المجيد، المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان. تناولت لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضه الاثيوبي. ونقل رئيس المخابرات العامه الى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومجددا التهنئة للسودان قياده وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدا على حرص مصر المطلق لمواصلة دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافة.

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