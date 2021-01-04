"اليوم السابع" يكرم دينا فؤاد عن مسلسل "جمال الحريم"

كتب: مصطفى القصبى تصوير : سامى وهيب - السعودى محمود

كرم "اليوم السابع" النجمة دينا فؤاد، عن مسلسل "جمال الحريم" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحا كبيرا، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس وإدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، وكان في استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وباقى الأقسام في المؤسسة.

وأشادت دينا فؤاد بتجربة تليفزيون اليوم السابع، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانها عن متابعتها لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع اليوم السابع.

ويشارك فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والنجم القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى أم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.