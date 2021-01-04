دينا فؤاد: مسلسل الاختيار جعلنى أنال شرف التكريم من سيادة الرئيس

جمال عبد الناصر تصوير : سامى وهيب - السعودى محمود

هنأت النجمة دينا فؤاد، اليوم السابع على جائزة الصحافة الذكية خلال ندوة تكريمها باليوم السابع، وشكرت إدارة المؤسسة على تكريمها وبدأت حديثها فى الندوة حول آخر أعمالها وهو مسلسل "جمال الحريم" قائلة: الشخصية التي قدمتها كانت صعبة جدًا وجديدة عليّ وفكرة المسلسل نفسها مأخوذة عن قصة حقيقية وحكاية حدثت في الواقع، وأخص بالشكر شركة سينرجي التي قدمت معها أكثر من عمل وكانت السبب في تكريمي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسلسل "الاختيار" وهذا كان شرف حظيت به، والشركة بالفعل لها فضل كبير علي وتدعمني دائمًا.

ووجهت دينا فؤاد الشكر للمخرجة منال الصيفي لأنها قالت لها: "أنا باتحدى بيكِ وهذا الدور بالفعل كان تحديًا وكل فريق العمل كان في منتهي الاحترافية وسبب في خروج العمل بهذا الشكل الجيد".

وأضافت: تكريمي اليوم باليوم السابع جاء بسبب هذا النجاح الذي شارك فيه الكثير من الناس ووقفوا بجانبي فهم سبب النجاح.

وأكدت أن شخصية حنان كانت صعبة جدًا، ولكن السيناريو مكتوب بشكل جيد والمخرجة منال الصيفي من خلال عدة جلسات فهمت الشخصية وحفظت الحوار ثم جاءت مرحلة الأداء والتوفيق من عند الله لخروج الشخصية في هذه الصورة الجيدة.