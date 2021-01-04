دار الإفتاء: عقد الزواج الإلكترونى غير شرعى ويفقتد العديد من الشروط

قال الدكتور خالد عمران ، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء ، إن الزواج الإلكترونى أو عبر الانترنت لايعتد به عقد زواج وليس عقدا شرعيا لأنه يفتقد العديد من الشروط الشرعية .
وأضاف الدكتور خالد عمران ، فى مداخلة هاتفية مع "برنامج حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث اليوم ، والذى يقدمه الإعلامي سيد على ، إن الزواج الإلكتروني أو عبر الانترنت لايعتد به كعقد زواج ، وليس عقدا شرعيا لأنه يفقتد العديد من الشروط ، وهناك بعض الضرر الذى من الممكن أن يقع على الزوجة ، مشيرا الى أن التعارف عن طريق الانترنت والمقابلة فى أحد الأماكن العامة أو البلاد لعقد الزواج فهذا الزواج يكون صحيحا .
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