دار الإفتاء: عقد الزواج الإلكترونى غير شرعى ويفقتد العديد من الشروط

قال الدكتور خالد عمران ، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء ، إن الزواج الإلكترونى أو عبر الانترنت لايعتد به عقد زواج وليس عقدا شرعيا لأنه يفتقد العديد من الشروط الشرعية .

وأضاف الدكتور خالد عمران ، فى مداخلة هاتفية مع "برنامج حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث اليوم ، والذى يقدمه الإعلامي سيد على ، إن الزواج الإلكتروني أو عبر الانترنت لايعتد به كعقد زواج ، وليس عقدا شرعيا لأنه يفقتد العديد من الشروط ، وهناك بعض الضرر الذى من الممكن أن يقع على الزوجة ، مشيرا الى أن التعارف عن طريق الانترنت والمقابلة فى أحد الأماكن العامة أو البلاد لعقد الزواج فهذا الزواج يكون صحيحا .