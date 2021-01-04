وزير خارجية الكويت يعلن فتح الحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أن سمو الأمير أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتباراً من مساء هذا اليوم.
وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غداً الثلاثاء في مدينة العلا. وحدثت الأزمة الخليجية في العام 2017 وتواصلت منذ ذلك الوقت الجهود الكويتية لرأب الصدع وحل الخلاف بين الأشقاء
وكان وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر قال في الرابع من ديسمبر الماضي، إن هناك مباحثات مثمرة جرت مؤخراً، بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود المصالحة الخليجية.
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