الزراعة تكشف حقيقة الإفراج عن شحنة فسائل النخيل الفاسدة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول الافراج عن شحنة فسائل نخيل مصابة بالأمراض والواردة من الخارج عبر ميناء سفاجا .

وأكدت الوزارة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة وطبقا للاجراءات القانونيه المتبعة في كل شحنات النخيل المستوردة فإنه يتم فحصها من خلال لجنة مشتركة من الحجر الزراعي والمعاهد البحثية المختصة ويتم سحب عينات من الشحنة وإرسالها الي معهد الامراض ومعهد الوقاية لإجراء التحاليل المعملية.

ويتم وضع الشحنة تحت تحفظ الحجر الزراعي في احدى الصوب الحجرية التي يتم معاينتها والاشراف عليها من الحجر الزراعي لحين ظهور نتائج التحاليل المعملية .

كما تؤكد الوزارة أنه تم رفض الشحنة بناء على نتائج التحاليل التي ظهرت أمس ثم تقدم صاحب الشأن اليوم بطلب لسحب عينات موسعة واعادة التحليل مرة اخري .

وتم تشكيل لجنة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث امراض النباتات ومعهد بحوث الوقاية لسحب عينات جديدة وإعادة تحليلها وفي حال ظهور النتيجة مطابقة للنتيجة السابقه سوف يتم اعدام الشحنة تحت اشراف الحجر الزراعي.

وأضافت الوزارة في بيانها الرسمي ، اليوم ، أنه لا يتم السماح بالافراج عن اي شحنات مستوردة مخالفة مهما كان صاحبها حيث سبق رفض مئات الشحنات بملايين الدولارات مخالفة للمواصفات الفنية المصرية لان الحفاظ علي صحة المواطن وعلي الثروة الزراعيه للبلاد هو خط احمر لا تهاون فيه.

وناشدت زارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.