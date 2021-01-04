كل ما تريد معرفته عن برنامج تنمية الطفولة المبكرة من المجلس القومى للأمومة وشروط التقديم

تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل في عمر الإنسان، حيث أنها وثيقة الصلة بتكوين الشخص بدنيا ونفسيا واجتماعيا، وتؤثر في دوره مستقبلا. وتٌعد استثمارا مبكرا في رأس المال البشري، من هنا تأتي تنمية الطفولة المبكرة على رأس أولويات الحكومات، والمنظمات المعنية، والأسر والأفراد، وتلتزم الحكومة المصرية بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية البشرية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية 2030".

واضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بوضع "استراتيجية مصر الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة"، وذلك بغية تمكين الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من تحقيق إمكاناتهم، وإطلاق طاقاتهم، بما يمكنهم في مرحلة لاحقة من المشاركة بفعالية في جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتحقق من خلال تدخلات تنموية في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل جوهر التنمية البشرية.

واستكمالا للدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والامومة في دعم تنمية الطفولة المبكرة توجب دعم العاملين في هذا المجال وبالاخص المتعاملين مع الاطفال بشكل مباشر وذلك عن طريق بناء قدراتهم ومهاراتهم الاساسية التي تؤهلهم للعمل مراعين حقوق الأطفال في الرعاية والحماية والنمو.

- تعريف ببرنامج تنمية الطفولة المبكرة :

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين نتائج التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر حرمانًا، هذا ويستند البرنامج على وضع استراتيجية قومية شاملة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، والعمل على تطوير المعايير الخاصة بهذه المرحلة الهامة في تكوين الطفل، والتنسيق بين القطاعات المعنية المختلفة لتوسيع نطاق الجودة المتكاملة لخدمات التنمية في الطفولة المبكرة على الصعيد الوطني.

_ التعريف بالمهمة الاستشارية :

بناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وجوهر اهداف التنمية المستدمة، تحتم رفع كفاءة العاملين بشكل مباشر مع الاطفال على احتياجات الطفل التنموية في المراحل العمرية المختلفة واخلاقيات التعامل مع الاطفال بما يضمن حماية الاطفال ونموهم.

- تقسم المهمة الى عدة مخرجات :

1. اعداد المعايير الخاصة بكفاءة ومهارات العاملين والمتعاملين بقطاعات الطفولة المبكرة

2. اعداد محتوي تدريبي لدعم وتأهيل العاملين في مجال الطفولة المبكرة وبالاخص العاملين بشكل مباشر مع الاطفال متضمنة اداة التقييم وقد يتضمن المحتوى ولكن ليس قاصرا على :

• اساسيات حقوق الاطفال ومرجعيتها التشريعية.

• احتياجات الطفل التنموية في المراحل العمرية المختلفة

• التربية الايجابية للعاملين واخلاقيات التعامل مع الطفل

• النوع الاجتماعي والمفاهيم المغلوطة حوله واثرها على تربية الاطفال .

• نصائح لمشرفات الحضانات للعناية بصحتهن النفسيه لما لها تأثير وانعكاس على الرفاه النفسي للاطفال

3. اعداد دليل متدرب للمشرفات كمرجعية علمية للعاملين بمجال الطفولة المبكر

4. عقد ورش عمل لتجريب المحتوى التدريبى / تدريب المدربين لعدد 30 من القطاعات المختلفة لتحسين اداء العاملين بمختلف قطاعات الطفولة المبكرة (الرائدات بقطاع تنظيم الاسرة، الوزارات المعنية والمبادرات القومية والقوافل لتعزيز المعارف والمهارات اللازمة لتنمية الطفولة المبكرة)

5. عقد تدريب مدربين لعدد 30 من ممثلين من القطاعات المعنية المختلفة.

رابعا :الاستراتيجية المتبعة

سيتولى المجلس القومي للطفولة والامومة– برنامج تنمية الطفولة المبكرة وبدعم من اليونيسيف الاشراف على تلك المهمة ويعمل الاستشاري بشكل مباشر مع المجلس القومي للطفولة والامومة وسيقوم بالتواصل مع معنيين اخرين اذا لزم الامر.

• وضع خطة زمنية بالمهام المطلوبة

• دراسة جيدة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة كأساس للمهمة الاستشارية " على ان يقوم المجلس القومي بمشاركة نسخة الاستراتيجية مع الاستشاري"

• المراجعة للدلائل التدريبية التي تمت من جهات مختلفة فيما يخص قطاع الطفولة المبكرة

• عقد جلسات استرشادية مع نماذج من العاملين في مجال الطفولة المبكرة من قطاعات الصحة والتعليم والتضامن لمعرفة اهم احتياجات التدريبية للمشرفات في تلك المرحلة

• عقد جلسة استرشادية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملين بمجال الطفولة المبكرة للتعرف على اهم المناهج والدروس المستفادة من الادلة التدريبية المستخدمة.

- المؤهلات المطلوبة :

• إلمام كامل بملف الطفولة المبكرة ووضعه في مصر

• خبرة لا تقل عن15 سنوات في مجال اعداد المناهج التدريبية

• امتلاك الخبرة في وضع ادوات للمتابعة والتقييم

• خبرة في مجال الطفولة والسياسات والتشريعات الخاصة بها

• اظهار معرفة بكيفية التعامل مع المعنيين واصحاب المصلحة

• خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التدريب والتيسير

خامسا : الانشطة والمخرجات بالفترة الزمنية والميزانية حسب المخرج

سيتم اجراء المهمة الاستشارية خلال شهرين يناير وفبراير 2021

اخر موعد لارسال السيرة الذاتية والمقترح الفني والمالي شامل الضرائب والانتقالات 10 يناير 2021 على البريد الاليكتروني [email protected] و يسلم باليد في مقر المجلس القومي للطفولة والامومة الدور الثالث ليد مريم حمزة او جاكلين رشاد

على ان يشمل العرض :

• السيرة الذاتية تشير الى المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة في المجالات المرتبطة بالمهمة الاستشارية

• منهجية واضحة ومفصلة حول استراتيجية التعامل مع المهمة واكمالها حسب جدول زمنى محدد اقصاه ( شهرين) من بداية التعاقد

• يحتوي المقترح على موضوعات ذات الصلة تعكس خبرة الاستشاري وفهمه للمهمة الاستشارية