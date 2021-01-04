انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. تحذير هام من إضافة الشاي والكاكاو على اللبن وخبيرة صناعات غذائية تكشف التفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خذرت خبيرة الصناعات الغذائية الدكتورة منال عز الدين من إضافة الشاي والكاكاو على اللبن، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يتفيد منه الجسم وضار على اللبن، وأوضحت عز الدين خلال لقاء لها على شاشة القناه الأولى المصرية، أن الشاي يحتوي على حامض يعمل على ترسيت الدهون والكالسيوم.

تحذير من إضافة الشاي والكاكاو على اللبن

وأضافت أن الجسم لا يستفيد من الكالسيوم الموجود في اللبن حال إضافة الشاي عليه، وأشارت إلى أن الكاكاو يحتوي هو الآخر على بعض المواد التي تتحد مع الكالسيوم وتسبب حصوات على الكلى، وإضافته يفقد القيمة الغذائية للبن وكذلك الأمر بالنسبة إلى البن حال إضافته على اللبن.

ونصحت عز الدين بعدم إضافة الشاي والكاكاو على اللبن، وأشارت إلى أن اللبن وحده غذاء متكامل به المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات، وما يميز اللبن الطبيعي عن غيره هو دوره الفعال في تقوية العظام وكذلك الأسنان باعتباره مصدر للكالسيوم.

اقرأ أيضاً:

شاهد فيديو لإجراء اختبار كورونا لعينة مياه غازية يظهر إيجابيتها

سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم “بيان رسمي”

“بيان رسمي” تفاصيل أحداث مستشفى الحسينية ومستشفى زفتى

وأضافت عز الدين أن السبب في انتشار هشاشة العظام مؤخراً في السنوات الـ10 الأخيرة هو انتشار منتجات ألبان خالية الدسم مثل الزبادي واللبن خالي الدسم، وأشارت إلى أن اللبن يحتوي على فيتامين د الهام في بناء الأسنان والعظام.