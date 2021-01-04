حالة الطقس غدًا الثلاثاء 5 يناير 2021 وبيان درجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، على المدن والمحافظات المصرية وبيان درجات الحرارة، وذكرت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد غدًا طقس مائل للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، بينما ستهب الرياح معتدلة، وذكرت الهيئة أن بعض المناطق من المتوقع أن تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس غدًا

من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا الثلاثاء، الطقس الآتي:

الوجه البحري والقاهرة: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل مع هبوب الرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية والغربية: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل مع هبوب الرياح معتدلة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل مع هبوب الرياح المعتدلة.

شمال الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح المعتدلة.

جنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح المعتدلة.

الشبورة الكثيفة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في التقرير الذي قامت بنشره، أن بعض المناطق كالوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، من المتوقع أن تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وستتحول تلك الشبورة إلى ضباب بالقرب من الأماكن الزراعية والمسطحات المائية.

جاءت توقعات الأرصاد الجوية لطقس الأحد تشير إلى، طقس معتدل على كلا من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على كلًا من جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على شمال سيناء خلال ساعات النهار، بارد على السواحل الشمالية، شديد البرودة على كلًا من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل، وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد مناطق “القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وقد تصل الشبورة في بعض الأماكن إلى حد الضباب.

حالة البحرين

وعن حالة البحرين المتوقعة وفقًا للأرصاد الجوية، فقد جاءت كالتالي:

البحر المتوسط: من المتوقع أن تتراوح حالته بين الخفيف والمعتدل، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر والمتر ونصف وهبوب الرياح شمالية شرقية. البحر الأحمر: من المتوقع أن تتراوح حالته بين الخفيف والمعتدل، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر والمتر ونصف وهبوب الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالتالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 13 الإسكندرية 22 12 طنطا 22 12 الإسماعيلية 23 11 رفح 20 11 كاترين 20 05 الفيوم 22 08

بيان الأرصاد