نائبتا سوهاج تتابعان توافر الأكسجين بمستشفيات المحافظة

جدة - نرمين السيد - حرصت النائبة الدكتورة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، ترافقها النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، عن محافظة سوهاج، على زيارة الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، للوقوف على المستجدات الخاصة بالملف الصحى بالمحافظة.





وقالت النائبة رشا إسحق، إنه تم التأكيد على توافر الأكسجين بمستشفيات العزل والحميات والصدر وباقى المستلزمات الضرورية، وأجهزة التنفس الصناعى، مع إعلان مستشفى العام بسوهاج مستشفى عزل ابتداء من اليوم 1/4، بقوة استيعابية 20% تزداد تدريجيا، حيث استقبلت حالات كورونا ابتداء من اليوم. وأعلنت وكيل وزارة الصحة، انتهاء التجهيز بالمبنى الجديد بمستشفى الحميات بسوهاج بسعة 56 سريرًا، وافتتاحه وجاهزيته لاستقبال حالات كورونا فى الأيام المقبلة بعد استكمال الأجهزة والمستلزمات المطلوبة للمبنى الجديد. وطالبت النائبة ألفت المنزلاوى، بمشاركة المجتمع المدنى مع وزارة الصحة لتقديم يد العون والمساعدة لاستكمال تجهيزات المستشفيات الحكومية بالمحافظة والدفع بأجهزة التنفس الصناعى المطلوبة الآن على وجه السرعة لمواجهة جائحة الكورونا.

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