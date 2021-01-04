فيديو.. وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا.. و1277 الحصيلة المسجلة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضافت زايد، خلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن الأكسجين أصبح دواء فى بروتوكول العلاج المحدث فى نوفمبر 2020، مؤكده أن وضع المصابين على الأكسجين بشكل علمى ومحدد يحسن من الحالات وهو ما جعل هناك تناقص فى الوفيات.
وتابعت: "موضوع الأكسجين موضوع عالمى والعالم أجمع لديه هذا التحدى، وإحنا قدرنا نفتح شركات أكسجين كانت مغلقة"، مقدمة الشكر إلى شركة بشاى التى تمد الوزارة بـ40% من الأكسجين.
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