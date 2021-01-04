صور.. العنانى وشعراوى يفتتحان مسار العائلة المقدسة بالغربية بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، يرافقه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بالغربية.





وجاء افتتاح اليوم، بعد انتهاء أعمال تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، بتكلفة مقدارها 7.5 مليون جنيه.

وحرص وزير السياحة، والوفد المرافق له على زيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب، بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، حيث تعتبر إحدى مواقع مسار العائلة المقدسة.

ووجها الدكتور خالد العنانى، ومحمود شعراوى، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وممثلى الكنيسة القبطية، وكافة قيادات كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، والانتهاء من تطوير نقطة المسار فى مدينة سمنود.

وشملت أعمال التطوير تنظيف ميكانيكى لواجهة الكنيسة ومداخلها، بإلاضافة إلى القباب وبرجى الأجراس لإزالة الأتربة، وذلك تحت إشراف إدارة ترميم الغربية، ومنطقة آثار الغربية.

كما تمت إزالة الإشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول أمام الكنيسة وتبليط الأرضيات باستخام الإنترلوك، ودهان جميع واجهات المحلات الواقعة على جانبى الشارع بلون موحد، يتناسب مع الطراز المعمارى للكنيسة، كما تم عمل نافورة جديده بميدان البدراوى وتوسعة الميدان، وإنشاء ساحة لانتظار السيارات فى نهاية الميدان وعمل لوحات إرشادية علي جانبى الشارع للتعريف بآثار مدينة سمنود.

وأعرب الدكتور خالد العنانى، عن سعادته بانتهاء مشروع تطوير أول نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة، واصفا إياها بالطفرة، كما وجه الشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظ والكنيسة ولكل من قام بهذا المجهود الضخم.

وأشار إلى أن ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر له أهمية تاريخية ودينية لدى المصريين، كما أنه يعد من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار، اهتمام الدولة بإحياء مسار العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.