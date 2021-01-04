الأوقاف تكرم 3 إدارات حققت إنجازات مالية فى 2020 ـ 2021

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزراة الأوقاف إن التكريم جاء نظرا لجهود هذه الإدارات المتميزة، خلال الربع الأول من العام المالى 2020 / 2021، وتحقيقهم لكامل المستهدف من مناطقهم خلال 3 أشهر متتابعة كل شهر على حدة وفى الإجمالى العام.

ومن المقرر أن يتسلم شهادة التكريم عن كل منطقة مديريها، وذلك يوم الخميس الموافق 7/ 1/ 2021 الساعة الحادية عشرة صباحًا بديوان عام الوزارة.

جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف حققت نموًا بلغ أكثر من 20% فى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.