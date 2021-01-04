فيديو.. وزيرة الصحة تعلن عن مبادرة لمتابعة حالات كورونا فى المنزل

جدة - نرمين السيد - وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى، عرضته فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن هناك مبادرة ضمن مبادرات 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلى، متابعة: "العزل المنزلى كان يتم متابعته تليفونيا، أما الآن فسيتم متابعة الحالات منزليا"، لافتة إلى أنه سيتم البدء يوم الأربعاء المقبل فى أكثر الأماكن التى بها نسبة إصابات عالية وخلال أسبوعين سيتم تغطية مصر بأكملها.

وأوضحت أن الأطقم المتابعة لحالات كورونا فى المنزل سيتم إمدادهم بجهاز لقياس نسبة تشبع الإكسجين، مشيرة إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيحصلون على الجهاز فى المنزل وسيتم التواصل معهم باستمرار.

وتابعت: "من 50 إلى 60% من الوفيات بتحصل بعد 24 ساعة من وصولها المستشفيات، لأن الحالات بتيجى بشكل متدهور جدا".