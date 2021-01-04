وزيرة الصحة: إرسال أطباء للمنازل لمتابعة حالة المصابين بفيروس كورونا 

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم إرسال أطباء لمتابعة المصابين بفيروس كورونا الذين يعالجون منزليا سواء كانت هذه الحالة مسجلة أو غير مسجلة، متابعة: سنذهب إلى الحالة المصابة بكورونا فى الحى كل يوم، وسنقيس له درجة الحرارة والأكسجين.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى، أن الحالات التى من الممكن أن تتعب فى أى لحظة سنأخذ القراءات الخاصة بمدى تشبع الأكسجين في الدم 4 مرات يوميا وسنوجه لذهاب إلى أحد المستشفيات إذا حدث له نقص فى الاكسجين .

وتابعت الدكتورة هالة زايد: هذا مجهود كبير فى هذا النوع من الوبائيات، كما أن وزارة الصحة تستجيب للمستجدات على الأرض حتى نخرج بأقل الخسائر، حيث يتم إطلاق مبادرة حالات العزل المنزلى ضمن مبادرة 100 مليون صحة.