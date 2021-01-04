قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم إرسال أطباء لمتابعة المصابين بفيروس كورونا الذين يعالجون منزليا سواء كانت هذه الحالة مسجلة أو غير مسجلة، متابعة: سنذهب إلى الحالة المصابة بكورونا فى الحى كل يوم، وسنقيس له درجة الحرارة والأكسجين.
وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى، أن الحالات التى من الممكن أن تتعب فى أى لحظة سنأخذ القراءات الخاصة بمدى تشبع الأكسجين في الدم 4 مرات يوميا وسنوجه لذهاب إلى أحد المستشفيات إذا حدث له نقص فى الاكسجين .
وتابعت الدكتورة هالة زايد: هذا مجهود كبير فى هذا النوع من الوبائيات، كما أن وزارة الصحة تستجيب للمستجدات على الأرض حتى نخرج بأقل الخسائر، حيث يتم إطلاق مبادرة حالات العزل المنزلى ضمن مبادرة 100 مليون صحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: إرسال أطباء للمنازل لمتابعة حالة المصابين بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.