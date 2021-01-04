وزيرة الصحة: تسجيل 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم  

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك استقرار وثبات فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد19» فى مصر منذ 8 أيام، إلا أنها تقل تدريجيًا، موضحة أن الأعداد تقل بالتدريج منذ أربعة أيام، وأن عدد الإصابات التى سُجلت اليوم وصلت لـ1277 إصابة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزيرة تستعرض فيه المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة صحية رئاسية جديدة لمتابعة حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في «العزل المنزلي»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرات حملة 100 مليون صحة.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة هدفها طمئنة المواطنين خاصة حالات العزل المنزلي وضمان أنهم فى حالة الحاجة إلى الذهاب للمستشفى لا تكون حالتهم متأخرة، مشيرا أن إلى نسبة الوفيات 65% منهم تأتي وتتتوفي خلال 24 ساعة والسبب في ذالك طلب الرعاية متأخرة، مؤكدة أن جميع الأدوية كورونا مجانا وأن القوافل الطبية بالمحافظات ستكشف على حالات العزل المنزلى البسيطة أيضا.

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