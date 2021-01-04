مجلس الشباب المصري يكرم مؤسسة شباب المتوسط

أقام مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح حفل تكريم أمس لمؤسسة شباب المتوسط بمناسبة حصول المؤسسة على جائزة الملك حمد لتمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تم تكريم يوسف عروج رئيس مؤسسة شباب المتوسط من جانب المجلس تقديرًا لدور المؤسسة في دعم قدرات الشباب بالمجتمع المدني.

وصرح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء أن فوز مؤسسة شباب المتوسط بتلك الجائزة العالمية من ضمن مايزيد عن ٤٠٠٠ متقدم لهو بمثابة فخر لكل المنظمات الشبابية بالمجتمع المدني المصري ودلالة علي ايمان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بقدرة الشباب علي قيادة بلدانهم والعالم الي مستقبل أفضل وفوز مؤسسة شبابية مصرية يقودها شاب من سيناء بمثابة رسالة قوية علي عظم هذه الأرض وقدرة الشباب المصري علي الريادة في كافة المجالات.

الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في ملف تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري.