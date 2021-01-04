موقع تسجيل احلال السيارات ( الشروط والمستندات المطلوبة) gogreenmasr.com

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن موقع التسجيل للمشاركة في مبادرة احلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك للسيارات التي مر علي صناعتها 20 عام، في إطار البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات الذي يحظي بإهتمام بالغ من الرئيس السيسي.

وأوضحت نيفين جامع أن عملية الإحلال تستهدف 250 ألف سيارة، تكون المرحلة الأولي بـ 70 ألف علي أن يتم تقسيمهم كالآتي: 55 ألف أجرة وملاكي، و15 ألف ميكروباص، علي أن تكون محافظات المرحلة الأولي هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر.

كما أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلي أن المبادرة تأتي في ظل توافر البنية التحتية وكذا محطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدة أن عملية احلال السيارات اقتصادية موفرة للمواطن.

وستتيح المبادرة للمواطن صاحب السيارة الملاكي، وأصحاب التاكسي والميكروباص، استبدال سياراتهم التي مر عليها 20 عام بآخري حديثة تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي والبنزين”، وذلك تطبيقاً لبنود قانون المرور الجديد.

احلال السيارات القديمة

أهم النقاط حول خطة الاحلال الجديدة للعمل بالطاقة النظيفة.

تم حصر مليون سيارة للدخول في مبادرة احلال السيارات

السيارة يكون مر على صناعتها 20 عام

يتم تخريد السيارات القديمة واحلالها بآخري جديدة.

‏المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلي.

8 أنواع من السيارات الحديثة يمكنك الإختيار من بينها.

توفير برامج تمويلة مخفضة بعائد أقل من 3%.

فترة السداد تصل إلي 10 سنوات في جميع البنوك.

القسط يبدأ من 1500 جنيه مصري.

يتم سداد المقدم من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن الراغب في الاحلال (في حدود 60 ألف جنيه).

سيتم الإعلان عن باقي التفاصيل خلال المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي خلال شهر يناير وسيتم عرض نماذج للسيارات وعروض من شركات البترول.

ويمكنك تقديم طلب إحلال السيارة بالرقم القومي عبر الرابط التالي: https://www.gogreenmasr.com/ar/login