رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً باعتبار الخميس القادم الموافق السابع من يناير الجاري إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات وجميع المصالح الحكومية. الخميس المقبل إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء أن إجازة الخميس 7 يناير إجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبعد إجازة الخميس المقبل يتبقى إجاز أخرى خلال يناير الجاري، وهي إجازة عيد الثورة أو عيد الشرطة، والتي توافق الإثنين 25 يناير، وسوف يتم ترحيلها إلى الخميس بموجب قرار رسمي من رئيس الوزراء بترحيل أي إجازة تأتي في وسط الأسبوع إلى نهايته. اقرأ أيضاً:

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“بشريات السنة الجديدة” 650 جنيه زيادة في مرتبات يناير 2021 لهذه الفئات و700 جنيه لفئات أخرى وننشر الإجازات الرسمية خلال العام الجاري 2021 1- عيد الميلاد المجيد يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021. 2- عيد ثورة يناير والشرطة يوم الإثنين 25 يناير 2021. 3- عيد تحرير سيناء يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021. 4- عيد العمال يوم السبت 1 مايو 2021. 5- عيد شم النسيم يوم الإثنين 3 مايو 2021. 6- عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو 2021. 7- عيد ثورة الثلاثين من يونيو يوم الأربعاء 30 يونيو 2021. 8- وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو 2021. 9- عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

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