انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة وأمطار متفرقة .. بيان الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية، وتوقعت الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم خلال ساعات النهار، طقس مائل للدفء إلى دافئ على بعض المناطق، مائل للحرارة على مناطق أخرى، بينما سيسود البلاد خلال ساعات الليل، طقس بارد إلى شديد البرودة، وأشارت الأرصاد كذلك إلى توقعاتها بتكون الشبورة المائية الكثيفة، خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، لهذا وجب على السادة قائدي السيارات توخي الحذر الشديد، خاصة على الطرق الصحراوية التي تتضرر بها الرؤية الأفقية، نتيجة تكون الشبورة، وعن الرياح، فجاءت التوقعات بهبوب الرياح معتدلة.

حالة الطقس

جاءت توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية، وفقًا لما نشرته الهيئة في بيان صادر عنها كالتالي:

على القاهرة: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح المعتدلة وتكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

على منطقة الوجه البحري: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، مع تكون الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر والرياح معتدلة.

على السواحل الشمالية للبلاد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر وهبوب الرياح المعتدلة.

على منطقة جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل مع هبوب الرياح المعتدلة، وسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أنحاء جبال البحر الأحمر.

على منطقة شمال الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة وهبوب الرياح المعتدلة.

على منطقة جنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح المعتدلة.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في التقرير الذي نشرته، أن البلاد من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، بينما ستشهد مناطق “السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري والبحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب سيناء”، تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر الأولى، حتى تصل حد الضباب على بعض مناطق الطرق الصحراوية والمناطق الزراعية.

حالة البحرين

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليوم، أن حالة البحر المتوسط معتدلة، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر ونصف والمترين، ونشاط الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما جاءت توقعات حالة البحر الأحمر تتراوح بين الخفيف والمعتدل، مع وصول ارتفاع الموج بين المتر والمتر ونصف وهبوب الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 22 13 الإسكندرية 22 12 مطروح 22 10 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 23 11 الغردقة 24 15 الفيوم 22 08 أسيوط 23 09

بيان الأرصاد