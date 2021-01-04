بالمستندات.. مرتضى منصور يعلن عن مفاجأت بالجملة سيكشفها غدآ

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن انه سيكشف غدا، عن المؤامرة التي تمت عليه من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

مؤامرة من الوزير

وقال عن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سأكشف بالمستندات مؤامرة الوزير المرتبك المتخبط والذي بسببه هو وحطب سيتوقف النشاط الرياضي في مصر".

وأضاف "سأرد علي الحوار الهزلي المأساوي الذي اجراه مع العجوز المتصابي الذي اعترف من قبل انه كان يتقاسم فلوس عباس بينه وبين شوبير وهو الحوار الذي اضحك كل شعب مصر عليهما .

وأردف" سأفضح كدب بعض مقدمي البرامج المشبوهين في قناة اون سبورت التابعة للاسف لشركة حكومية محترمة هي اعلام المصريين وفي مقدمتهم المرتشي المتحرش والمرتشي العجوز المتصابي ".

وأضاف" هم ومن يمدوهم بالاخبار الكاذبة ممن يزعمون انهم ابناء النادي وملاكه ويحتلون مباني النادي حاليا مع انهم مصوا دم النادي وهربوا جميعا عندما كان اتحاد الكرة ولجنتي الحكام والمسابقات تفرم النادي وفرقة وهم صامتون مستكنون" .

غدا بالمستندات

وأختتم" غدا بالمستندات يرد المستشار علي الافاقين الكذابين الذين يتشدقون يوميا باكذوبة المستحقات المتأخرة للاعبين حتي تخرس السنتهم الي الابد !!".