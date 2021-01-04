عبد الغني: هدفي بمونديال 90 أهم من هدفي صلاح بروسيا

يرى مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر الاسبق ان هدفه في هولندا بمونديال 90 كان له تأثير اكبر من هدفي صلاح بمونديال روسيا الاخير. "هدفي أهم من هدف صلاح" وقال مجدي عبد الغني عبر في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: هدفي في كأس العالم 90 اثر اكتر من هدفي محمد صلاح في كأس العالم. واردف: الناس كلها في مصر نزلت الشارع تحتفل بمنتخب مصر سنة 90، لكن كأس العالم الماضي اهداف صلاح كانت ضمن خسارتين امام روسيا والسعودية.

"حزين بسبب عدم تقديري"

وكشف عبد الغني عن حزنه بسبب عدم تقديره بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال "زعلت من عدم تقديري بشكل كبير في مسألة تنظيم كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "أمتلك خبرات كبيرة ع المستوى الإداري بالإضافة أني لعبت في منتخب مصر وحصلت على بطولة أمم افريقيا ١٩٨٦".

واختتم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "كنت منتظر تقديري بشكل أكبر من كده".

وكانت مصر قد نظمت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي توجت بها الجزائر، في حين ودع المنتخب المسابقة من دور الستة عشر.