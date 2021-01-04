توافق بين السعودية وقطر.. وإعلان إمارتى بفتح الحدود بينهما

يبدو أن الأزمة الواقعة بين السعودية وقطر، تأخذ منحى جديد، خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن الشيخ أحمد الناصر، وزير الخارجية الكويتى، بأن الحدود البحرية والبرية، بين قطر والسعودية سيتم فتحها خلال مساء اليوم الأحد.

مؤشرات الصلح بين السعودية وقطر

وكانت هناك مؤشرات واضحة ُتلمح إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق ضمنى بين السعودية وقطر، حيث صرح وزير الشؤون الخارجية الإماراتى، أنور قرقاش، فى الفصل الأخير من شهر ديسمبر الماضى، بأن هناك تطلعًا خليجيًا لإنهاء الخصام بين السعودية وقطر برعاية الإمارات.

عودة العلاقات بين السعودية وقطر

وجرى منذ الساعات الماضية الإعلان الأول بشأن إنهاء الأزمة بين السعودية وقطر، وعودة العلاقات بين البلدين، برعاية الإمارات حيث تواصل الطرفان إلى التأكيد على إنهاء الخلاف نهائيًا، وفتح الحدود البحرية والبرية للانتقال، وفقًا للاتفاق الذى جرى بينهما.

هذا وتستعد المملكة العربية السعودية إلى استضافة القمة الخليجية الـ 41، والتى يحضرها دائمًا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن القمرر إقامتها غداً الثلاثاء في مدينة العلا.

تفاصيل المباحثات بين السعودية وقطر

وكان وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، وزير الخارجية الكويتى:" قال في الرابع من ديسمبر الماضي، إن هناك مباحثات مثمرة جرت مؤخراً، بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود المصالحة الخليجية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، عن لسان وزير خارجيتها قد ثمنت الجهود الكويتية الساعية إلى إنهاء الخلاف، وفتح قنوات اتصال جديدة بين البلدين بعد تقريب وجهات النظر، الذى جاءت فى إطار تعاون مشترك، برعاية دولة الإمارات.

وسبق أن أعلن السفير الأمريكى لدى الإمارات، جون راكولتا، بأنه يتمنى أن تكون نهاية الأزمة الخليجية هدية عيد الميلاد، وذلك من خلال تصريح له على تليفزيون السي إن إن.

وكانت العلاقات الخليجية قد توترت بشدة بين البلدين، وأدى إلى انقطاع تام فى العلاقات، وذلك فى يونيو عام 2017، حيث تدوال اتهام ضمنى بتمويل قطر لجماعات مسلحة فى مناطق بسوريا والعراق واليمن، وهو ما حاولت قطر نفية.