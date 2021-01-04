صلاح أساسيا.. تعرف على تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثهامبتون مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

ويلتقي الفريقان في سانت ماري في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة البطولة بـ33 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

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وحسب الموقع الرسمي، يتواجد اللاعب المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، هندرسون، فابينيو، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو، فينالدوم، تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

بدلاء ليفربول أمام ساوثهامبتون

كيليهر، ميلنر، جونز، مينامينو، شاكيري، أوريجي، ريس ويليامز، فيليبس، نيكو ويليامز.

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وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sport HD 1" وقد تعادل في آخر مباراتين مع وست بروميتش ونيوكاسل على التوالي ما جعل الحفاظ على الصدارة في خطر محدق كلوب.

ليفربول في الصدارة

ويتواجد ليفربول في الصدارة برصيد 33 نقطة متفوقًا على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فقط، لذلك فإن الفوز هام لضمان الابتعاد بالمركز الأول خصوصًا وأن مانشستر يونايتد لديه مباراة أقل ويمكنه معادلة رصيد عدوه اللدود.

ويحتل ليفربول يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 16 مباراة ،بفارق الأهداف عن الوصيف مانسشتر يونايتد لذالك المباراة لها أهمية كبيرة لفريق الريدز حيث يأمل في حصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في ترتيب الجدول.

ويحتل فريق ساوثهامبتون المركز ال9 برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة .

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يأمل في تحقيق الفوز في مباراة الليلة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين وذلك أمام وست بروميتش ألبيون 1-1 ونيوكاسل يونايتد.

على الجانب الآخر ثامبتون تعادل أمام فريق وست هام بالتعادل السلبي0/0.

صحف إنجلترا تهاجم صلاح بسبب تقييمه الضعيف في مباراة أمس

وقد انتشرت أنباء خلال الشهور الأخيرة عن رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول من الفريق وذلك بسبب عدم تقديره وامتلاكة لإشارة القائد في الملعب برغم من إنجازاتة مع الفريق وكان السبب الرئيسي في الفوز في عددة مبارايات وحصول النادي علي بطولة دوري ابطال أوروبا بعد غياب سنوات وبعد تصريحاته عن الأسباب التي تؤدي الي رحيله تم استبعاده من المباراة وذلك يعتبر عقاباً له.

وربط البعض عن رحيلة الي الدوري الأسباني خاصتاً فريق ريال مدريد .

وتعد أبرز غيابات الريدز عن مباراة اليوم كل من جو جوميز- فيرجل فان دايك- نابي كيتا-يووتا- ماتيب.

ولم يخسر الفرعون المصري محمد صلاح أمام فريق ساوثهامبتون في أي مباراة حيث لعب 6 مباريات فاز بهما جميعا في المواسم الثلاث الماضية.