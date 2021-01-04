وزيرة الصحة- ارشيفية
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم إرسال أطباء لمتابعة المصابين بفيروس كورونا الذين يعالجون منزليًا يوميًا، سواء كانت هذه الحالة مسجلة أو غير مسجلة.
وأوضحت زايد، خلال مؤتمر صحفى، أن الحالات التي من الممكن أن تتغير حالتها في أي وقت سيتم اتخاذ القراءات الخاصة بمدى تشبع الأكسجين في الدم 4 مرات يوميًا.
وأضافت وزيرة الصحة قائلة: "هذا مجهود كبير فى هذا النوع من الوبائيات، كما أن وزارة الصحة تستجيب للمستجدات على الأرض حتى نخرج بأقل الخسائر، حيث يتم إطلاق مبادرة حالات العزل المنزلى ضمن مبادرة 100 مليون صحة".
كما صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم تدشين مبادرة 100 مليون صحة للعزل المنزلي، يوم الأربعاء المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تعلن عن مبادرة 100 مليون صحة للعزل المنزلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.