وزيرة الصحة تعلن عن مبادرة 100 مليون صحة للعزل المنزلي

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم إرسال أطباء لمتابعة المصابين بفيروس كورونا الذين يعالجون منزليًا يوميًا، سواء كانت هذه الحالة مسجلة أو غير مسجلة.

وأوضحت زايد، خلال مؤتمر صحفى، أن الحالات التي من الممكن أن تتغير حالتها في أي وقت سيتم اتخاذ القراءات الخاصة بمدى تشبع الأكسجين في الدم 4 مرات يوميًا.

وأضافت وزيرة الصحة قائلة: "هذا مجهود كبير فى هذا النوع من الوبائيات، كما أن وزارة الصحة تستجيب للمستجدات على الأرض حتى نخرج بأقل الخسائر، حيث يتم إطلاق مبادرة حالات العزل المنزلى ضمن مبادرة 100 مليون صحة".

كما صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم تدشين مبادرة 100 مليون صحة للعزل المنزلي، يوم الأربعاء المقبل.