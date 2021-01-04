محدث.. نتيجة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم الأثنين

يبحث عشاق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن نتيجة مباراة فريقي ليفربول وساوثهامبتون التي من المقرر ان تبدأ اليوم الساعة العاشرة مساء، ويقدم لكم "دوت الخليج" تحديث لحظة بلحظة حتى أنتهاء المباراة عن نتيجة مباراة اليوم لفريق ليفربول في التقرير التالي..

الساعة العاشرة مساء.. بداية المباراة

في الدقيقة 2 الهدف الأول لـ ساوثهامبتون عبر داني إنجز

في الدقيقة 5 تمريرة جميلة من صلاح إلى فيرمينو داخل المنطقة لكن تسديدة بوبي ذهبت بعيدًا

في الدقيقة 33 تبديل اضطراري لساوثهامبتون بخروج جنيبو من المباراة بسبب الإصابة وتيلا يحل بدلًا منه.

وكان مدرب ليفربول يورجن كلوب قد أعلن التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثهامبتون مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

ويلتقي الفريقان في سانت ماري في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة البطولة بـ33 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

وحسب الموقع الرسمي، يتواجد اللاعب المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، هندرسون، فابينيو، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو، فينالدوم، تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

بدلاء ليفربول أمام ساوثهامبتون

كيليهر، ميلنر، جونز، مينامينو، شاكيري، أوريجي، ريس ويليامز، فيليبس، نيكو ويليامز.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sport HD 1" وقد تعادل في آخر مباراتين مع وست بروميتش ونيوكاسل على التوالي ما جعل الحفاظ على الصدارة في خطر محدق كلوب.

ليفربول متصدر الدوري

ويحتل ليفربول يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 16 مباراة ،بفارق الأهداف عن الوصيف مانسشتر يونايتد لذالك المباراة لها أهمية كبيرة لفريق الريدز حيث يأمل في حصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في ترتيب الجدول.

ويحتل فريق ساوثهامبتون المركز ال9 برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة .

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يأمل في تحقيق الفوز في مباراة الليلة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين وذلك أمام وست بروميتش ألبيون 1-1 ونيوكاسل يونايتد.

على الجانب الآخر ثامبتون تعادل أمام فريق وست هام بالتعادل السلبي0/0.

أبرز الغيابات

وتعد أبرز غيابات الريدز عن مباراة اليوم كل من جو جوميز- فيرجل فان دايك- نابي كيتا-يووتا- ماتيب.

ولم يخسر الفرعون المصري محمد صلاح أمام فريق ساوثهامبتون في أي مباراة حيث لعب 6 مباريات فاز بهما جميعا في المواسم الثلاث الماضية.