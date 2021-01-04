وزيرة الصحة- ارشيفية
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنخفاض أعداد إصابات فيروس كورنا في مصر اليوم، حيث سجلت 1277 إصابة جديدة، مؤكدة أن الأعداد تقل تدريجًا منذ 4 أيام.
فيروس كورونا في مصر
أشارت زايد، خلال مؤتمر صحفي تستعرض فيه المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، إلى أن أعداد إصابات فيروس كورونا ظلت ثابتة على مدار الـ 8 أيام الأخيرة، حتى بدأت تقل تدريجيًا.
مبادرة 100 مليون صحة للعزل المنزلي
وصرحت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق مبادرة صحية رئاسية جديدة لمتابعة حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العزل المنزلي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرات حملة 100 مليون صحة.
وأوضحت، أن المبادرة تعمل على الوقوف بجانب مرضى كورونا الذين يتعالجون منزليًا، ومتابعة التطورات الصحية التي يمرون بها ليتم التعامل بجدية إذا تطور الأمر كي لا تصل حالتهم إلى المرحلة الأخيرة ويصعب علاجها في المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: إنخفاض أعداد فيروس كورونا لتصل إلى 1277 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.