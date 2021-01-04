وزيرة الصحة: إنخفاض أعداد فيروس كورونا لتصل إلى 1277 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنخفاض أعداد إصابات فيروس كورنا في مصر اليوم، حيث سجلت 1277 إصابة جديدة، مؤكدة أن الأعداد تقل تدريجًا منذ 4 أيام.

فيروس كورونا في مصر

أشارت زايد، خلال مؤتمر صحفي تستعرض فيه المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، إلى أن أعداد إصابات فيروس كورونا ظلت ثابتة على مدار الـ 8 أيام الأخيرة، حتى بدأت تقل تدريجيًا.

مبادرة 100 مليون صحة للعزل المنزلي

وصرحت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق مبادرة صحية رئاسية جديدة لمتابعة حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العزل المنزلي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرات حملة 100 مليون صحة.

وأوضحت، أن المبادرة تعمل على الوقوف بجانب مرضى كورونا الذين يتعالجون منزليًا، ومتابعة التطورات الصحية التي يمرون بها ليتم التعامل بجدية إذا تطور الأمر كي لا تصل حالتهم إلى المرحلة الأخيرة ويصعب علاجها في المستشفيات.