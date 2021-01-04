فيديو.. وزيرة الصحة: 58 حالة وفاة حصيلة كورونا المسجلة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضافت زايد، فى مؤتمر صحفى، مساء الإثنين: "لليوم الرابع على التوالى هناك تناقص تدريجى فى الإصابات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزيرة الصحة، لاستعراض المنظومة الإلكترونية المميكنة لإمداد المستشفيات على مستوى الجمهورية بالأكسجين الطبى.