الأوقاف: تكليف قناوى بتسيير أعمال مراكز الثقافة.. وأبو حمدة بشئون المديريات

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تكليف الشيخ نور الدين عبد الوارث قناوى بتسيير أعمال الإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات، كما تم تكليف عبد الغنى شعراوى عبد المجيد أبو حمدة بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المديريات.





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