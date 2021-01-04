ما هو مشروع تحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت الحكومة المصرية مبادرة تحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتخريد المركبات القديمة التي مر علي صناعتها 20 عامًا، تلك المبادرة التي تعد بمثابة مشروع قومي يحظي بإهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف المشروع إلي تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي وبنزين”، بالإضافة إلي توفير السيارات المصنّعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات القديمة. كل ما تود معرفته عن مشروع احلال السيارات فيما يلي نذكر لكم أهم المعلومات عن مشروع تحويل السيارات للغاز الطبيعي. – مبادرة احلال السيارات القديمة تستهدف تحويل السيارات التى تخطي عمرها الـ20 عاماً للعمل بالغاز الطبيعي. – تستهدف الحكومة 70 ألف سيارة بالمرحلة الأولي منها سيارات ملاكي وسيارات أجرة وتاكسي. – المرحلة الثانية ستكون حوالي 90 ألف سيارة، والمرحلة الثالثة ستكون 90 ألف سيارة. – المبادرة توفر للمواطن الراغب في التحويل حافز يسمي بـ “الحافز الأخضر”. – يتم فحص السيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من أن صلاحية الموتور لاتقل عن 70%. – تحويل السيارة للعمل بالغار الطبيعى يستغرق فترة زمنية مابين ساعتين إلى 4 ساعات. – تسهيلات كبري في التعاقد، بالإضافة إلي أن مدة السداد تصل إلى 10 سنوات. – تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% تقريبًا من تكلفة التشغيل. – الجدول الزمني المتوقع للخطة من 5 إلى 10 سنوات. – متاح ميزة العمل بالوقود المزدوج في السيارات التي تعمل عليها. – يعمل على تنفيذ المبادرة وزارت الصناعة والتجارة، البترول، قطاع الأعمال، المالية، والإنتاج الحربي. – الحكومة خصصت 1.2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة ويتولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم تحويل السيارات. – يمكنك تسجيل بياناتك الآن وطلب تحويل سيارتك للغاز الطبيعي من خلال الرابط التالي: gogreenmasr.com – في حالة وجود أي استفسارات حول المشروع القومي لتحويل واحلال السيارات للغاز الطبيعي لا تتردد في ترك تعليق هنا وسنقوم بالرد عليك فورًا، أو قم بالإتصال بالخط الساخن علي رقم 16733

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