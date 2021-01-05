فيديو.. وزيرة الصحة: غرفة الأزمات تتابع مخزون الأكسجين كل 6 ساعات

وأضافت زايد، خلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن غرفة الأزمات المركزية تتابع مع الغرف المنتشرة فى المحافظات توافر أسرة العناية المركزة ومعرفة مخزون الأكسجين كل 6 ساعات.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن الوزارة تعمل منذ شهر ونصف على موضوع الأكسجين، وتم زيادة المخزون إلى 600 ألف لتر يوميا بدلا من 320 ألف لتر، مؤكدة أن الوزارة تمد مستشفيات القطاع الخاص بالأكسجين حال نقصانه.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بزيادة المخزون الاستراتيجى من الأكسجين، واتخذت الوزارة خطوات فى هذا المجال.
وأشارت إلى أن الزيادة فى استخدام الأكسجين نتيجة بروتوكول العلاج المحدث، وهو ما أدى إلى تناقص الوفيات فى الموجة الثانية عن الأولى.
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