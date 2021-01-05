خطة الأوقاف 2021 .. تطوير برامج التدريب والوصول بالعائدات إلى مليارى جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن عام 2021، بالأوقاف هو عام الوعى، لافتا إلى أن "الوزارة" ستبدأ فى تفعيل استراتيجية "بناء الوعى" التى تم إطلاقها بالشراكة بين وزارة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع استكمال مسيرة الوزارة فى مجالات التدريب، ومجال التأليف، والترجمة والنشر.





أضاف، فى بيان له: "إننا سنستهل العام الجديد 2021 بعدة إصدارات جديدة وهامة فى مقدمتها ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وترجمة كتابين فى الخطابة، وعدد من الإصدارات الجديدة من أهمها ثلاثة كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء"

وتابع: "سنستهل العام الجديد بتكثيف برامج التدريب والتأهيل، حيث تستأنف الدفعة الثانية من الدارسين بأكاديمية الأوقاف دراستها اليوم الثلاثاء، كما سيتم التوسع فى القوافل الدعوية المحلية والدولية، حيث يسافر وفد دعوى رفيع المستوى يضم خمسة أئمة وخمس واعظات يجوبون عددًا من الأقاليم السودانية بالمشاركة مع زملائهم السودانيين فى الفترة من 1 إلى 10 فبراير".

واستطرد: "سينطلق فى شهر مارس المقبل، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات" بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم.. وفى مجال عمارة المساجد نستهدف إحلال وتجديد خمسمائة مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة، كما تستهدف توفير نحو 800 ألف متر سجاد لفرش المساجد ، وافتتاح 300 مدرسة قرآنية وعلمية جديدة".

وتابع متحدث الأوقاف: "ستطلق الوزارة مطلع العام عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة والمسابقات القرآنية العلمية والثقافية ، مع توفير الزى الأزهرى كاملًا لجميع الأئمة...وفِى مجال الأوقاف تستهدف الوزارة الوصول بعائدات الأوقاف إلى مليارى جنيه.. وستكمل الوزارة مع مطلع العام الجديد الألف مسجد الثانية فى مشروع الأذان الموحد وتستهدف الوصول إلى الألف الثالثة فى النصف الأول منه".

وأكد المتحدث الرسمى أن عام 2021، هو عام التحديث والتطوير ولا سيما بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة وصدور القرار الوزارى بتنفيذه، لافتا إلى أن عام 2021، هو عام الدفع بمزيد من الشباب وضخ مزيد من الدماء الجديدة فى جميع مفاصل العمل القيادى والدعوى بالوزارة، وأنه قد تم الدفع بثلاث عشرة قيادة نسائية منهن أربع وكيلات وزارة مع تفعيل الهيكل التنظيمى الجديد.

وشدد على أن وزارة الأوقاف ستشهد نقلة نوعية فى مجال الدعوة الإلكترونية وبخاصة مع إعداد عدد كبير من الكوادر المؤهلة لذلك فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.