مصطفى فتحى يطلب الرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى

طلب مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك، الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل خروجه من حسابات البرتغالي باتشيكو المدير الفني وعدم الاعتماد عليه في تشكيلة المباريات طوال الفترة الماضية.

ولا يشارك مصطفي فتحي في تشكيلة الزمالك بشكل أساسي وكان آخر ظهور له في مباراة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر والتي خسرها الزمالك بثلاثية مقابل هدف ولم يشارك في أي مباريات بالدوري الموسم الحالي حيث تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الأولي أمام المقاولون العرب ثم غاب عن قائمة الزمالك في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام بيراميدز وسموحة وإنبي.

وتلقي مصطفي فتحي العديد من العرض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من نادي الاتحاد السكندري الذى طلب ضمه، كما تلقي عرضا خليجيا لكنه حتى الآن لم يحسم مصيره داخل نادي الزمالك وسيعقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء، لمناقشة رحيله في يناير الحالي.

وكان مصطفي فتحي مطلوب بقوة فى نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الأخير، لكن لم تكتمل المفاوضات بنجاح، خاصة بعد تعاقد بيراميدز مع أكثر من لاعب فى مركزه على رأسهم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وأحمد الشيخ.

من ناحية أخرى رفضت إدارة الكرة بنادي الزمالك عرض من نادي ريجا من دولة لاتفيا لاستعارة يوسف أوباما لمدة 6 أشهر ، بسبب رغبة الزمالك في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في نجومه في اطار حرص إدارة الكرة علي المنافسة علي البطولات الموسم الحالي.

كما رفضت إدارة الكرة عرضا من نادي بافوس القبرصي الذي يشارك في دورى أبطال أوروبا هذا الموسم للتعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق ، علي سبيل البيع النهائي الا ان إدارة الزمالك رفضت وتمسكت ببقاء اللاعبين، وجاء عرضي فتوح واوباما عن طريق مروان الشربيني وكيل اللاعبين.

من ناحية أخرى ينتظم جميع لاعبي نادي الزمالك في تدريبات الغد الثلاثاء بشكل طبيعي بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذي كان اختياريا، ويخوض الفريق تدريباته بحضور كل اللاعبين في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي لبعض الفحوصات الطبية خلال مران الغد لحسم مشاركته في التدريبات من عدمها بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.

في سياق مختلف دخل وهبي الخرزي المهاجم التونسي اهتمامات إدارة الكرة بنادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الستوية الجارية والتي بدأت في الأول من يناير الجارى.

وقام بعض الوسطاء بترشيح وهبي الخرزي ليكون بديلا لمصطفي محمد الذي يرغب في الاحتراف الأوروبي، كما ان الخرزي يلعب في صفوف سانت إتيان الفرنسي والذي يرغب في ضم مصطفي محمد، وهو ما يجعل وهبي الخرزي احد الخيارات المهمة للزمالك ومن الممكن اقحامه ضمن صفقة انضمام مصطفي محمد.