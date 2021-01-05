الصحة تعلن 34 مركزا لتلقي لقاح كورونا الصيني .. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مراكز توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد، التابع لشركة سينوفارم الصينية. وأوضحت الوزارة، ان المراكز متواجدة علي مستوى 27 محافظة، وتشمل 34 مركزا لتلقي اللقاح. وجاءت أسماء وأماكن مراكز توزيع اللقاح كالتالي:

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